%%%Wechsel an der DACH-Spitze von Monster%%%

Marc Irmisch-Petit ist beim Online-Karriereportal Monster zum Managing Director in Europa befördert worden. Die Geschäftsführung für die Märkte der DACH-Region übernimmt derweil als seinen Nachfolgerin Sylvia Edmands. In den vergangenen drei Jahren beriet sie Firmen aus dem Sektor der Informations- und Kommunikationstechnik in Personalangelegenheiten, zudem blickt sie auf 20 Jahre Erfahrung in der Führungsebene der Bereiche Online, Software und Telekommunikation zurück. Neben Managementpositionen bei AOL in Großbritannien und bei der Telefónica sowie Payback in Deutschland war Edmands für Assa Abloy in den USA und Schweden tätig. Schwerpunkte ihrer Arbeit sind unter anderem internationale Verhandlungsführung, Business Development und die Erschließung neuer Geschäftsfelder im digitalen Bereich.