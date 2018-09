%%%Cosnova Beauty: Dirk Lauber grüßt als neuer Chief Digital Officer%%%

Anfang September 2018 ist Dirk Lauber als Chief Digital Officer bzw. fünfter Geschäftsführer bei dem Kosmetik-Unternehmen Cosnova Beauty GmbH mit Sitz in Sulzbach bei Frankfurt an Bord gegangen. In der neu geschaffenen Position wird er sämtliche digitalen Prozesse hinter den Kosmetik-Marken essence, Catrice und L.O.V. sowie den E-Commerce-Bereich verantworten. Das 2001 gegründete Kosmetik-Unternehmen ist heute mit gut 500 Beschäftigten weltweit aktiv und setzte 2017 netto 403,3 Millionen Euro um, was einem Plus von 13,3 Prozent gegenüber 2016 entspricht.

"Unser oberstes Ziel ist es, unsere Konsumenten mit spannenden Markenerlebnissen und Produkten zu begeistern, und das passiert zunehmend in einer digitalen Welt, deren Komplexität und Geschwindigkeit rasant zunimmt. Neben dem Fokus auf unser erfolgreiches Offline-Geschäft werden wir unsere Position im Bereich digital Beauty und e-Commerce weiter ausbauen. Wir freuen uns daher, dass wir mit Dirk Lauber einen ausgewiesenen Multichannel-e-Commerce Experten gewinnen konnten, der diese Themen im Einklang mit unseren strategischen Zielen weiter vorantreiben wird", erklärt Christina Oster-Daum, Geschäftsführerin und Gründerin von cosnova Beauty.

Lauber, der an der Universität Bayreuth Sport-Ökonomie studierte, kommt von der Otto Group. Er war über 15 Jahre für die Otto-Tochter Baur sowie die Otto-Tochter empiriecom aktiv.