%%%ZDF: Rochaden in der Politik-Redaktion%%%



Bekommen am 1. März 2019 neue Jobs: Bettina Schausten, Theo Koll und Elmar Theveßen (v.l.) - Foto. obs/ZDF

Beim ZDF in Mainz wird sich zum 1. März 2019 eine personelle Rochade im Bereich der Politik-Redaktion vollziehen: Bettina Schausten, derzeit Leiterin des Hauptstadt-Studios in Berlin, wird zur Stellvertretenden Chefredakteurin berufen und übernimmt zum gleichen Zeitpunkt die Leitung der Hauptredaktion Aktuelles. Elmar Theveßen, der seit Juni 2007 die Hauptredaktion Aktuelles leitet, geht nach Washington und führt das dortige Studio. Theo Koll wechselt zum gleichen Zeitpunkt von Paris nach Berlin, wo er als Leiter des Hauptstadtstudios die Nachfolge von Bettina Schausten antritt. Der Verwaltungsrat bestätigte die Personal-Vorschläge des Intendanten Dr. Thomas Bellut in seiner Sitzung am 7. September 2018 in Mainz.