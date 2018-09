%%%Russmedia: CEO-Wechsel bei der Tochter Erento%%%

Bei Europas größtem Miet-Portal Erento GmbH mit Stammsitz in Berlin ist still und leise ein Wechsel in der CEO-Position über die Bühne gegangen: der bisherige Geschäftsführer Eugen B. Russ ist nach fünf Jahren bei Erento im August 2018 zur Mutter, der Russmedia International AG, gegangen und dort in die Geschäftsführung eingetreten.

Neuer CEO bei Erento ist der gebürtige Slovene Luka Dremelj, der bereits seit November 2013 für Erento arbeitet und in den vergangenen beiden Jahren Managing Director war. Diese Position übernimmt nun Robert Rutkowski. Erento ist nach eigenen Angaben mit 25.000 Besuchern pro Tag Europas größtes Miet-Portal. Im Tagesschnitt werden 1.500 Anfragen mit einem Umsatz-Volumen von 250.000 Euro vermittelt. Im ersten Halbjahr lag der Miet-Umsatz bei rund 62 Millionen Euro, das entspricht einem Plus von 45 Prozent gegenüber dem Vorjahres-Zeitraum. Das Miet-Portal gehört seit 2011 zu Russmedia.

Die Russmedia AG mit Stammsitz in Schwarzach/Österreich ist ein familien-geführtes Medien-Haus mit zwei Tageszeitungen (Vorarlberger Nachrichten, sechs Wochenzeitungen, diverse Magazine, eine Druckerei, ein Radio-Sender sowie über 40 Online-Portalen und Apps. Die Russmedia-Gruppe ist mit über 1.000 Beschäftigten an 14 Standorten in Europa aktiv.