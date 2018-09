%%%Ströer Dialog Gruppe: Uwe Lamnek grüßt als neuer Chief Transformation Officer%%%

Uwe Lamnek, langjähriger Vorstand bei der 1x1 Internet SE und seit September 2017 Managing Partner bei der Beratung Ribbon & Partner GmbH in Hamburg, steht seit Anfang September 2018 als Chief Transformation Officer auf der Pay-roll der Ströer Dialog Gruppe. Allerdings muss die Ströer-Tochter auch einen relevanten Abgang verkraften: Chief Operating Officer Christian Küpper hat das Haus per Ende August 2018 auf eigenen Wunsch verlassen. Küpper war maßgeblich an der Akquisition der Ranger Gruppe beteiligt und auch die Integration von DV-COM sowie D+S 360 erfolgreich vorangetrieben.

"In den vergangenen zwölf Monaten haben wir eine zentrale Rolle im deutschen Dialog-Marketing einnehmen können. Ich danke Christian Küpper für sein Engagement und seine geleistete Arbeit beim Aufbau und bei der Zusammenführung der Ströer Dialog Gruppe. Christian hat einen entscheidenden Teil zu der Entwicklung der Dialogmediensparte von Ströer beigetragen und wichtige, strukturelle Impulse gegeben. Wir bedauern, dass er – wie länger geplant – zum Ende dieses Monats unser Unternehmen verlässt. Wir werden auch in Zukunft freundschaftlich verbunden bleiben", erklärt Christian Schmalzl, Co-CEO von Ströer. "Gleichzeitig freue ich mich sehr, dass wir mit Uwe Lamnek eine versierte Branchengröße und Gesellschafter bei der uns unterstützenden Beratung Ribbon & Partner für diese Aufgaben an Bord zu haben, um das Führungsteam der Ströer Dialog Gruppe um CEO Torsten Krause weiter auszubauen. Auf der neugeschaffenen Position des Chief Transformation Officer wird sich Uwe Lamnek vor allem um die Weiterentwicklung der internen Strukturen und Prozesse sowie Service-Angebote für unsere Kunden kümmern."