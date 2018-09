%%%Fleishman Hillard Deutschland stellt sich im PR-Bereich neu auf %%%

Die Kommunikationsagentur Fleishman Hillard hat zum 1. August die Bereiche Public Affairs und Corporate Communications am Standort Berlin zusammengelegt. Die neue Einheit Practice Corporate & Public Affairs steht unter der Leitung von Hendrik Hagemann, 40, der bislang Head of Public Affairs Germany des Dienstleisters und Leiter des Standorts Berlin war. In seiner neuen Position berichtet er an Deutschland-Chef Hanning Kempe. Mit der Zusammenlegung der Berliner Mitarbeiter soll vor allem das Angebot im Bereich Advocacy and Campaigning gestärkt.



Im Zuge der Neuaufstellung hat Fleishman Hillard zum 1. September zudem erstmalig die Positionen für Corporate Health und Agenturkommunikation besetzt. Yvonne Plenk , 34, ist als neue Managing Supervisor Corporate Marketing für die externe Positionierung der Agentur zuständig und arbeitet eng mit der Geschäftsleitung, den Practices sowie dem Business Development zusammen. Plenk kommt von der PR-Agentur Edelman.Ergo, wo sie zuletzt ab 2015 als Senior Marketing Manager im Münchner Büro tätig war. Dort hat sie in den vergangenen sechs Jahren hat sie das Agenturmarketing auf- und ausgebaut und war unter anderem für die Vermarktung des Trust Barometers zuständig.

Darüber hinaus unterstützt Elisabeth Maino, 44, ebenfalls seit dem 1. September als Vice President, Lead Corporate Health das Team der Gesundheitskommunikation. In dieser neu geschaffenen Funktion wird sie das strategische Geschäftsfeld Corporate Health als Schnittstelle zwischen den Bereichen Corporate Communications und Healthcare ausbauen. Maino bringt über 20 Jahre Erfahrung im Bereich Global Marketing und Communications für ihren neuen Job mit. Zuletzt arbeitete sie wie Plenk bei Edelman. In ihrer zweijährigen Tätigkeit als Director betreute sie nationale und internationale Kunden im Bereich Corporate Health.