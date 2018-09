%%%KMS Team holt neue Chefs für die Bereich Digital, Marketing & Business Development%%%

Die in München ansässige Markenagentur KMS Team baut ihre Führungsspitze aus: Reinhard Schneider, 42, wird ab sofort Head of Digital und soll die digitale Transformation des inhabergeführten Dienstleisters vorantreiben. Zuletzt arbeitete Schneider bei der Plan.Net Gruppe, dem digitalen Arm der Serviceplan Gruppe, und war dort zehn Jahre lang als Geschäftsführer von Plan.net Campaign tätig.

Jawad Zein, 54, kommt als Marketing & Business Development Director an Bord. Er unterstützt das gesamte Team bei der Planung von strategischen, kommunikativen und kreativen Marken-Projekten. Der gebürtige Niederländer war zuvor Leiter Markenberatung bei Jung von Matt/brand identity. Ab 2014 war er drei Jahre lang als Strategy Director bei der Designagentur Whybrand beschäftigt. Weitere Stationen im Werdegang waren die Unternehmensberatung Globe One, Deutschlandsitz in Köln, sowie die Branding-Agenturen Peter Schmidt Group (BBDO), Hamburg, und Landor Associates, unter anderem mit Büro in Hamburg.