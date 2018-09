%%%Bauer Media Group stellt M&A neu auf%%%



Heike Tyler soll bei Bauer neue Geschäftsfelder erschließen (Foto: Bauer)

Heike Tyler leitet bei der Bauer Media Group in Hamburg den neu geschaffenen Bereich New Business sowie die Abteilung Mergers and Acquisitions (M&A). Sie erhält Unterstützung von Pawel Pudlowski, der als Vice President M&A zu Bauer stößt. Philipp Meixner, Chief Investment Officer (CIO), verlässt das Unternehmen. Seine Position wird nicht nachbesetzt.

Tyler führte zuletzt ihre eigene Beratungsfirma Tyler TMT, die auf Themen der digitalen Transformation spezialisiert ist. Weitere berufliche Stationen waren die Führung des Osteuropa-Geschäfts der finnischen Mediengruppe Sanoma Media und CEO von Bertelsmann Media Polska.

Pudlowski kommt vom C.H. Beck Verlag, wo er für den polnischen Markt die Bereiche Finanzen, IT, HR und Administration verantwortet hat. Weitere berufliche Stationen waren Wolters Kluwer (Niederlande) und Sanoma.

Die Schaffung des Bereichs New Business soll einen verstärkten Fokus auf die Identifizierung und Erschließung neuer Geschäftsfelder nach sich ziehen, um erwartete Umsatzrückgänge einiger Publishing-Märkte zu kompensieren.