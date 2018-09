%%%Philipp und Keuntje holt drei neue Kreative an Bord%%%



Valentin Burkhardt, Tobias Fritschen, Matthias Hardt und Jessica Gronau (v.l.) bilden ein neues Team bei Philipp und Keuntje (Foto: PUK, Kai Weise)

Tobias Fritschen, 37, und Valentin Burkhardt, 37, sowie Matthias Hardt, 39, heuern bei der Hamburger Agentur Philipp und Keuntje (PuK) als Kreativdirektoren an. Das Duo Burkhardt und Fritschen bildet mit Hardt und seiner Teampartnerin Jessica Gronau die neue kreative Doppelspitze für die Kunden Audi, Rabenhorst, Fuchs und Ostmann. Sie berichten direkt an die Heimatleitung Kreation Jan-Sievert Krause und Philip Wienberg.

Fritschen sammelte seine ersten Berufserfahrungen bei Jung von Matt/Alster, bis er 2009 bei Kolle Rebbe in Hamburg als Artdirektor anfing. 2011 übernahm Fritschen als Kreativdirektor die Verantwortung für Ritter Sport. Valentin Burkhardt startete seine Karriere 2006 als Texter bei Serviceplan in Hamburg, bis er nach Stationen bei Leo Burnett, Scholz & Friends und Heye 2015 als Kreativdirektor bei Kolle Rebbe an Bord ging. Als Team betreuten sie Kunden wie TUI Cruises, Rauch Fruchtsäfte, Misereor HiIfswerke, Ritter Sport, BMW, Opel, Mercedes-Benz, Kellogg's, Vodafone, Ergo Direkt und Vorwerk zurück.

Matthias Hardt kommt von Grabarz & Partner in Hamburg, wo er als Senior Texter für Marken wie Volkswagen, Euronics und brother arbeitete. Zu seinen Stationen zählen unter anderem Kolle Rebbe, TBWA, gürtlerbachmann und Jung von Matt/Alster. In den vergangenen Jahren war er mit-verantwortlich für verschiedene Kampagnen von Nissan, Kia Motors und Mercedes-Benz. Hardts CD-Partnerin Jessica Gronau startete 2005 bei PuK, bis sie sich nach sieben Jahren für die Selbständigkeit entschied. Sie arbeitete weltweit für namhafte Agenturen wie Droga5 und BBDO. 2016 ging sie dann wieder bei PuK an Bord.