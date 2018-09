%%%Ehemaliger 'Focus'-Chefredakteur Uli Baur verstorben%%%

Uli Baur, Gründungsmitglied, ehemaliger Chefredakteur und Herausgeber des Burda-Nachrichtenmagazins 'Focus', ist am 8. September 2018 im Alter von 62 Jahren verstorben. Baur kam im Herbst 1991 zum Münchner Verlag Hubert Burda Media. Seine erste Aufgabe war, die 'Schweriner Volkszeitung' aus ihrem SED-Kontext herauszulösen und zu einer modernen Tageszeitung zu machen. Er wurde anschließend Mitglied der Gründungsredaktion des 'Focus', die am 1. Mai 1992 unter Helmut Markwort ihre Arbeit aufnahm. Bei Erscheinen des Focus am 18.1.1993 war er Mitglied der Chefredaktion. Von 2004 bis 2012 leitete Uli Baur das Nachrichtenmagazin als Chefredakteur. Er wurde danach zum Herausgeber.

Verleger Hubert Burda erklärt auf Focus Online: "In den Schmerz über seinen zu frühen Tod mischt sich die Erinnerung an seine überragenden journalistischen Fähigkeiten. Er hat Großes geleistet für 'Focus' und wesentlichen Anteil an der Erfolgsgeschichte des Magazins. Mit seiner zupackenden und fröhlichen Art prägte er den optimistischen Grundtenor, der den 'Focus' auszeichnet. Tief bewegt nehmen wir Abschied von ihm. Unser Mitgefühl ist bei seiner Tochter und Ehefrau."

'Focus'-Gründer Helmut Markwort sagt: "Heute ist der Tag an dem wir alle von Uli Baurs Tod erfahren haben. Uli Baur war ein Motor. Ein Motor getrieben von Optimismus. Er war der positivste Mensch, den ich je kennengelernt habe und ein großartiger Weggefährte. Uli Baurs Familie gilt unsere tief empfundene Anteilnahme."