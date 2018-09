%%%Mindshare Hamburg engagiert Sonja Königsberg als neue Standortleiterin%%%

Die Mediaagentur Mindshare, Teil von GroupM, hat Sonja Königsberg zur Leiterin des Hamburger Büros ernannt. In der neu geschaffenen Position leitet sie ein Team von knapp 20 Mitarbeiter, die von der Elbmetropole aus Kunden wie Unilever, Center-Parcs, Deliveroo, Kimberly-Clark und Upfield. Königsberg selbst übernimmt die Beratung für den Media-Etat von Unilever in Deutschland. Die Marketing-Managerin berichtet direkt an Mindshare-Geschäftsführerin Viktoria Hofmann, die sich für den Hamburger Agenturstandort verantwortlich zeichnet.

Vor ihrem Wechsel zu Mindshare arbeitete Königsberg fünf Jahre bei Carat Deutschland in Hamburg. Dort betreute die gebürtige Berlinerin zunächst als Digital Direktorin, später dann als Beratungsdirektorin globale Kunden aus den Bereichen Sport, Mode, Luxus und schnelldrehende Konsumgüter. Die ausgebildete Werbekauffrau und staatlich geprüfte Kommunikationswirtin blickt mittlerweile auf fast 20 Jahre Berufserfahrung im Bereich Marketing und Kommunikation zurück. Im Laufe ihrer Karriere war sie unter anderem bei IKEA und Otto beschäftigt.