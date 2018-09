%%%Tini Sevak wird bei CNN International Commercial Leiterin der Audiences and Data Group%%%

CNN International Commercial (CNNIC) ernennt Tini Sevak zur Leiterin der Audiences and Data Group. Sevak wird CNNs internationale Datenstrategie führen, neue Lösungen zur Weiterentwicklung der Business Intelligence erarbeiten sowie Geschäftspartnern "fortschrittliche Möglichkeiten zur Nutzung von Kampagnen-Insights bieten", heißt es in einem Statement von CNNIC.

Als Vice President, Audiences and Data bei CNNIC verantwortet Sevak ein globales Team bestehend aus internen Daten- und Research-Spezialisten bei Turner sowie externen Experten. Tini Sevak ist Teil des Senior Management-Teams von CNNIC und berichtet direkt an Rani Raad, President von CNNIC. Sie kommt vom Data & Analytics-Anbieter YouGov, wo sie als Global Director of Data Applications tätig war.