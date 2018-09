%%%Lieken: Andreas Utasch neuer Vorstand Marketing & Vertrieb %%%



Andreas Utasch (Foto: Lieken)

Andreas Utasch ist neuer Vorstand der zum Agrofert-Konzern gehörenden Lieken AG, Wittenberg, wo er sich als CSO um die Bereiche Marketing und Vertrieb kümmert. Utasch hatte in den vergangenen Jahren als CEO in der Unternehmensgruppe Theo Müller das Markengeschäft Müller und Weihenstephan in Deutschland, Österreich und der Schweiz verantwortet. Er nimmt mit sofortiger Wirkung die Arbeit im Führungsgremium der Lieken AG auf, zu dem auch Hans N.J. Matthijsse (CEO), Katrin Grunert-Jäger (CFO) und Volker Fiege (COO) gehören.