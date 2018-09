%%%Pernod Ricard: Benjamin Franke übernimmt Marketingspitze %%%



Benjamin Franke (Foto: Pernod Ricard)

Benjamin Franke hat bei Pernod Ricard Deutschland, Köln, die Rolle des Marketing Directors übernommen. Er verantwortet damit das komplette Portfolio mit den wichtigsten Kernmarken des Unternehmens wie Ramazzotti, Havana Club, Absolut, The Glenlivet oder Ballantine’s. Franke startete seine Karriere 2003 bei Storck und wechselte 2005 zur Coca-Cola Company, wo er für Kaffee, Saft und die Marke Coca-Cola tätig war. 2010 startete Franke als Senior Brand Manager Havana Club und Malibu bei Pernod Ricard Deutschland und wurde 2012 zum Marketing Manager Rum, Whisky & Prestige befördert. 2015 übernahm Franke das Big Night Out Portfolio, bevor er 2016 innerhalb der Pernod Ricard Gruppe die Position des Head of Marketing in der Schweiz antrat.