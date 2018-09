%%%ADC Europe 2018: Vier Deutsche in der Jury %%%

Der Art Directors Club of Europe (ADCE) hat die Jury für die 27. ADCE Awards bekannt gegeben. Die 60 Juroren kommen aus 19 europäischen Ländern und werden am 8. November 2018 in Barcelona entscheiden, welche Arbeiten Gold, Silber, Bronze oder einen Grand Prix verdient haben.

Unter den 60 Jury-Mitgliedern sind auch vier kreative Köpfe aus Deutschland, vier aus der Schweiz und vier aus Österreich.





Dr. Stefan Vogel, Chief Creative Officer (CCO) bei Ogilvy in Frankfurt und ADC-Präsident in Deutschland, wird in der Jury Film & Radio als Jury President den Vorsitz haben. Ebenfalls in dieser Jury sitzt der Österreicher Andreas Spielvogel, Executive Creative Director bei DDB Wien.







In der Jury für Graphic Design liegt das Amt des Jury-Präsidenten bei Frank Bodin, bis vor kurzem Chariman bei Havas und President bei ADC Schweiz. In dieser Jury sitzen auch Anja Steinig, Creative Director bei Studio F in Berlin, und Sandra Reichl, Art Director & Design bei Studio Reichl aus Österreich.







Claus Fischer, Managing Director und Mitgründer bei VOSS + FISCHER in Frankfurt, sitzt in der Promotion & New Media Jury. Ebenfalls Mitglied dieser Jury ist Hannes Böker, Creative Brand Strategist bei Red Bull in Österreich. In der Jury für Print & Outdoor sitzt Martin Spillmann, Creative Director bei Spillmann/Creative/Direction aus der Schweiz. Und Martin Arnold, Chief Creative bei Rod Kommunikation aus der Schweiz ist in der Jury für Interactive & Mobile vertreten.







In der Jury Integrated & Innovation werden Heinrich Paravicini, Inhaber von Mutabor in Hamburg, Christian Gosch, Managing Creative Director bei Serviceplan Österreich, sowie Diana Wick, Creative Planner/Copywriter von Serviceplan Schweiz, aktiv.