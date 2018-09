%%%Serviceplan Hamburg ernennt Bettina Prange zur COO %%%

Bettina Prange, 41, klettert die Karriereleiter bei der Agenturgruppe Serviceplan, München, hoch: Die bisherige Personalleiterin der Hamburger und Bremer Niederlassung wurde zum 1. September 2018 zur Chief Operations Officer des Hamburger Standorts von Serviceplan befördert. Neben ihren bisherigen Aufgaben verantwortet sie in ihrer neuen Position die Budgetverwaltung für das Haus der Kommunikation in Hamburg, die Ressourcenplanung, die Beratung des Management-Boards sowie die Integration der Servicebereiche des Standortes und deren Projekte.

Prange gehört der Serviceplan Gruppe bereits seit seit 2011 an. Zunächst arbeitete die Diplom-Wirtschaftsingenieurin als Geschäftsleiterin der Beratung bei Serviceplan Campaign Hamburg und betreute in dieser Funktion 50 Mitarbeiter und Kunden wie Trilux, Osram, DZ Bank, NUK, Unicef sowie BMW Deutschland. In ihrer Funktion als Personalleiterin verantwortete sie den Aufbau des Bereiches Human Resources im Hamburger Haus der Kommunikation und steigerte die Mitarbeiterzahl von von 180 auf 350. Davor betreute sie bei der Werbeagentur Draftfcb als Client Service Director Kunden wie SC Johnson, Lindt, Audi und Coca-Cola. Darüber hinaus war sie Account Director bei Scholz & Friends in Berlin und Consultant bei Deseo Strategy in Barcelona.