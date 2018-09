%%%'Lübecker Nachrichten' holt Jasmin Off als neue stellvertretende Chefredakteurin%%%

Jasmin Off, 31, übernimmt zum 15. Oktober 2018 den Posten der stellvertretenden Chefredaktion der Lübecker Nachrichten, Teil der in Hannover ansässigen Madsack Mediengruppe. Sie folgt damit auf Lars Fetköter und Nick Vogler, die als Leitende Redakteure weiter in verantwortlicher Position bei den LN bleiben und die Newsdesk-Leitung übernehmen.

Off kommt von der 'Schwäbischen Zeitung' in Ravensburg, wo sie seit 2016 die Online-Redaktion leitet. Bevor die Journalistin 2015 dorthin wechselte, war sie in verschiedenen Positionen für die 'Süddeutsche Zeitung' tätig. Zuvor volontierte sie ab 2011 bei sueddeutsche.de. Off absolvierte ein Studium der Politikwissenschaft, Amerikanischen Kulturgeschichte und Neuerer deutscher Literatur in München und Washington.