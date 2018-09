%%%CMO of the Year: Die Shortlist steht %%%

Zum fünften Mal wird 2018 der Award „CMO of the Year“ verliehen. Die Auszeichnung für Chief Marketing Officer erhielten bislang Dr. Ian Robertson (BMW), Godo Röben (Rügenwalder Mühle), Hans-Christian Schwingen (Deutsche Telekom) und Eric Liedtke (Adidas). Nun steht auch die Shortlist für die diesjährige Wahl fest:

• Dr. Martell Beck, Berliner Verkehrsbetriebe

• Jürgen Herrmann, Ritter Sport

• Andreas Jung, FC Bayern

• Melanie Kämpermann, Elbphilharmonie

• Karsten Kühn, Hornbach

• Claas Meineke, EDEKA

• Yvonne Piu, Birkenstock

• Bernd Rützler, Kärcher

• Alexander Schlaubitz, Lufthansa

• Dr. Jens Thiemer, Daimler

Die Nominierungen dieser Top 10 erfolgten durch das „CMO of the Year“-Council mittels einer Online-Befragung. An wen der Titel am 26. September in München im Rahmen des Innovationstages verliehen wird, entscheidet die 21-köpfige Jury in einer mehrstündigen Sitzung.

Für die kommenden Jahre ist ein Export des Formates über die Landesgrenzen hinaus angedacht. Den Startschuss machte in diesem Jahr bereits die Schweiz, wo im März der „Marketeer of the Year“ gekürt wurde. Ausgerichtet wird die Verleihung dort von Admeira, der größten Vermarktungsfirma der Schweiz, dem Berufs- und Fachverband für Marketing-Experten Swiss Marketing sowie der Serviceplan Gruppe. Die Wahl der zwölfköpfigen Jury fiel auf Carl Elsener, CEO der Victorinox AG.