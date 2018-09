%%%MDC Partners: Chairman und CEO Scott Kauffman nimmt seinen Hut %%%

Scott Kauffman, Chairman und CEO der Agentur-Holding MDC Partners mit Hauptsitz in New York, tritt zurück. Kauffman wird bis zur Ernennung eines Nachfolgers weiterhin in seiner Position bleiben. Und er wird nach Berufung eines neuen CEO auch weiterhin Miglied des MDC Board of Directors bleiben. Die Holding hatte für das erste Halbjahr 2018 schwache Zahlen gemeldet - der Erlös sank um 3,9 Prozent auf 706,7 Millionen Dollar, der operative Gewinn halbierte sich fast von 82,8 auf 47,8 Millionen Dollar. MDC Partners ist durch die Tochter Anomaly auch in Deutschland (Berlin) präsent.