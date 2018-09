%%%Mel Edwards wird weltweite Chefin bei Wunderman%%%

Mel Edwards übernimmt das Steuer bei WPP-Tocher Wunderman - Foto: WPP

Digital-Agentur Wunderman enagiert Mel Edwards als neue globale CEO. Sie wird die Nachfolgerin von Mark Read, der kürzlich zum CEO der Wunder-Mutter WPP wurde. In ihrer neuen Rolle wird Edwards für über 9.200 Mitarbeiter in 200 Büros in 70 Märkten verantwortlich sein.