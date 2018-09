%%%Engine beruft Jim Moffat als CEO für Europa & Asien-Pazifik%%%

Die unabhängige britische Agentur-Gruppe Engine engagiert Jim Moffat als neuen CEO für Europa und die Asien-Pazifik(APAC)-Region. Das offizielle Startdatum von Jim Moffat bei Engine ist der 15. Okotber 2018.









In seiner neuen Rolle wird Moffat für die acht Büros der Agentur-Gruppe in den beiden Regionen vernatwortlich sein. Sein Schreibtisch steht im Lonodoner Büro und er wird eng mit Kasha Cacy, Global CEO von Engine, zusammen arbeiten. Cacy kam Ende August von Interpublic-Tochter UM zu Engine





Moffat kommt von Interpublic-Tochter R/GA, wo er zehn Jahre lange tätig war - zuletzt als Executive Vice President/Managing Director für die APAC-Region. Er war mitverantwortlich für die Expansion von R/GA in der APAC-Region und entwickelte aus dem zehn Köpfe zählenden Office in Singapur ein heute 250 Köpfe starkes Team mit Büros in Singapur, Melbourne, Shanghai und Tokyo. Bevor er nach Asien ging, war Moffat Managing Director bei R/GA London. Davor hatte er Führungspositionen bei Nike und AKQA inne.





Engine hat derzeit insgesamt acht Büros in Europa und der APAC-Region - unter anderem auch eines in Düsseldorf.