Alfred Glander wird GF bei der Tengelmann-Tochter Kik

Alfred Glander, 56, einst CEO bei der früheren Tengelmann-Tochter Plus, kehrt "heim". Er wird 2019 in die Geschäftsführung des Textil-Discounters Kik mit Sitz in Unna eintreten und dann bei dieser Tengelmann-Tochter schrittweise die Aufgaben von Einkaufsgeschäftsführer Rainer Kanbach übernehmen, der Ende 2019 in den Ruhestand geht. Bei Kik trifft Glander auf einen alten Bekannten: den Kik-CEO Patrick Zahn, mit dem er einige Jahre bei der Tengelmann-Tochter Plus zusammenarbeitete.

Glander, der zuletzt als CEO bei Fressnapf aktiv war, gilt als Web-affiner Handelsmanager. Bei Plus baute er einen Web-Shop auf, als alle Mitbewerber dieses Potential noch nicht erkannten. Als Plus 2008 an Edeka verkauft wurde, wechselte der ausgebildete Groß- und Außenhandelskaufmann zur Rewe-Tochter Penny. Zwei Jahre danach holte Fressnapf-Gründer Torsten Toeller den Discounter-Experten als CEO an Bord. Seit Juli 2018 ist Alfred Glander Präsident des Rotary-Clubs Xanten am Rhein