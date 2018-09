%%%Radio Bremen-Intendant Jan Metzger kandidiert nicht für eine dritte Amtszeit%%%

Radio Bremen-Intendant Jan Metzger hat am 13. September 2018 die Findungskommission des Rundfunkrats von Radio Bremen auf ihrer ersten Sitzung darüber informiert, dass er nicht für eine dritte Amtszeit kandidieren wird. Metzger ist seit dem 1. August 2009 Intendant von Radio Bremen. Seine gegenwärtige, zweite Amtszeit endet am 31. Juli 2019. Die Aufgabe der Findungskommission ist es nach dem Radio Bremen-Gesetz, die Wiederwahl bzw. Neuwahl einer Intendantin bzw. eines Intendanten vorzubereiten. Metzger erklärte: "Ich bin jetzt fast ein Jahrzehnt lang in diesem hochintensiven, sehr interessanten Amt – das bleibt nicht in den Kleidern hängen. Wie viele, die auf die Mitte 60 zugehen, stelle ich mir die Frage, wieviel Zeit mir noch bleibt und wofür ich sie nutzen will. Nach 35 Jahren Arbeit im öffentlich-rechtlichen Rundfunk möchte ich mich jetzt gerne anderen Dingen zuwenden."

In einem gemeinsamen Statement drückten der Vorsitzende des Rundfunkrats, Dr. Klaus Sondergeld, und der Vorsitzende des Verwaltungsrats, Prof. Dr. Thomas von der Vring, "ihr großes Bedauern" über die persönliche Entscheidung von Intendant Jan Metzger aus und dankten ihm "für seine erfolgreiche Arbeit".