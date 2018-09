%%%James Johnston ist neuer Chief Financial Officer von Penguin Random House%%%

James Johnston ist zum Chief Financial Officer von Penguin Random House mit Hauptsitz in New York berufen worden. Der bisherige Deputy CFO des zu Bertelsmann gehörenden Buchverlagsriesen ist in seiner neuen Funktion ab sofort sowohl für das weltweite als auch für das Geschäft in den USA zuständig. Er berichtet direkt an CEO Markus Dohle.

Johnston hatte nach dem Ausscheiden der damaligen CFO Milena Alberti Ende 2017 das Amt des CFO von Penguin Random House bereits kommissarisch übernommen. Sein Berufsweg begann in der Knopf Publishing Group als Director Business Operations, gefolgt von weiteren Führungsaufgaben bis hin zur Position des Deputy CFO von Penguin Random House, die er 2015 einnahm. Im Zuge von James Johnstons Beförderung wird Manuel Sansigre, Vice President, Global Mergers and Acquisitions, Penguin Random House, künftig ebenfalls direkt an Markus Dohle berichten.