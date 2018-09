%%%Ergo Group: Oliver Zilcher wird Leiter Global Corporate Communications%%%

Am 1. November 2018 wird Oliver Zilcher, 46, bei der Versicherungsgruppe Ergo Group in Düsseldorf als Leiter Global Corporate Communications starten. Er kommt von der Targobank AG, ebenfalls Düsseldorf, wo er als Leiter Unternehmenskommunikation und Geschäftsführer der Targobank Stiftung aktiv ist. Bevor Zilcher Mitte 2005 zur Targobank-Vorläuferin Citibank kam, war er knapp drei Jahre als Senior Associate bei der PR-Agentur Burson-Marsteller in Frankfurt tätig.

Zilcher folgt bei der Ergo Group auf Jürgen Homeyer, der diese Aufgaben im März 2018 interimistisch von Oliver Stock übernahm. Stock ist nun als Leiter Board Communications und Editing bei Ergo aktiv. Er berichtet ebenso wie Zilcher an Ergo-CEO Markus Rieß.