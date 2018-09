%%%Dentsu Aegis holt Anna Easton als neue Global Heaf of Social Impact %%%

Die britisch-japanische Agentur-Holding Dentsu Aegis hat Anna Easton als neue Global Head of Social Impact engagiert. Easton kommt von dem britischen Telecommunications-Konzern BT, wo sie 14 Jahre lang tätig war. In ihrer Zeit bei BT arbeitete sie unter anderem als Head of PR & Communications, Director of Communications und zuletzt als Sustainable Business Director.







In ihrer neuen Rolle wird Easton für alle Aktivitäten der Dentsu Aegis-Gruppe im Bereich Social Purpose verantwortlich sein sowie das Programm "Digital Economy that Works for All" vorantreiben, mit dem sich Dentsu Aegis bis 2020 zu 100 Prozent auf das Digital Economy Business ausrichten will.







Ihr offizieller Start bei Dentsu Aegis war der 17. September 2018. Sie wird eng mit Nigle Morris, Dentsu Aegis Network Chief Strategy and Innovation Officer, zusammen arbeiten.