%%%Haribo: Neue Geschäftsführer für Marketing und Vertrieb %%%

Andreas Patz übernimmt bei Haribo zum 1. Oktober 2018 die Funktion des Geschäftsführers Vertrieb / Strategie für die DACH-Region und fungiert außerdem als Sprecher der Geschäftsführung. Holger Lackhoff wird zum gleichen Zeitpunkt als Geschäftsführer den Bereich Marketing DACH verantworten. Bis auf weiteres fungiert Lackhoff zusätzlich als Geschäftsführer Marketing/Vertrieb für die beiden Landesgesellschaften Spanien und Brasilien.

Patz ist seit 2011 in nationalen Vertriebsfunktionen und in seiner heutigen Funktion als Geschäftsführer Export Global und Koordinator des internationalen Key Account Managements auch auf internationaler Ebene in der Haribo-Gruppe tätig. Lackhoff ist seit 2006 Geschäftsführer von Haribo Spanien. Seit 2015 treibt er zusätzlich als Geschäftsführer Marketing und Vertrieb den Aufbau der Haribo-Landesgesellschaft in Brasilien voran.

Dennis Teeken, der als Geschäftsführer bislang sowohl das Marketing als auch den Vertrieb von Haribo in der DACH-Region verantwortete, habe sich "aus persönlichen Gründen" dazu entschlossen, das Unternehmen zum 30. September 2018 nach gut einem Jahr wieder zu verlassen.