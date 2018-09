%%%Netflix beruft Dr. Mathias Döpfner in das Board of Directors%%%

Der Video on Demand-Gigant Netflix Inc. hat heute die Berufung von Dr. Mathias Döpfner, Vorstandsvorsitzender der Axel Springer SE, Berlin, in das Board of Directors bekannt gegeben.

"Wir freuen uns sehr, Mathias im Board of Directors von Netflix willkommen zu heißen“ so der Mitbegründer und CEO von Netflix, Reed Hastings. "Seine Vorreiterrolle sowohl in der europäischen Geschäftswelt als auch in den digitalen Medien eröffnet uns wertvolle Perspektiven und wichtige Einblicke für den Ausbau und die kontinuierliche Verbesserung unseres weltweiten Angebots." Döpfner ist auch Mitglied des Board of Directors der Warner Music Group und ein ehemaliger Director von Time Warner Inc.