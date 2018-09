%%%WMF Group: Rob van Poppelen neuer President Consumer DACH %%%



Rob van Poppelen (Foto: WMF Group)

Rob van Poppelen, 49, übernimmt im Oktober 2018 bei der WMF Group, Geislingen/Steige, die neu geschafene Position des President Consumer für die DACH-Region. Er berichtet bei der Küchenmarke direkt an CEO Dr. Volker Lixfeld. Van Poppelen ist seit über 20 Jahren bei der Groupe SEB in den Niederlanden tätig und leitete dort seit 2007 als Managing Director das Konsumgeschäft für die Marken Emsa, Krups, Lagostina, Moulinex, Rowenta, Tefal und WMF. Als President Consumer DACH der WMF Group obliegt ihm die strategische Ausrichtung des Konsumgeschäfts in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Michael Kasper, Vice President Wholesale, Lars Luck, Vice President DTC – „Direct to Consumer"/Own Retail und Sebastian Oppermann, Vice President Marketing D-A-CH Consumer, berichten direkt an Rob van Poppelen.