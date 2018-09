%%%Wieden + Kennedy mit einem neuen globalen Management-Team %%%

Die Independent-Agentur-Gruppe Wieden + Kennedy mit Stammsitz in Portland/USA hat neues weltweites Management-Team berufen. Co-Chief Creative Officer Colleen DeCourcy und der ehemalige Managing Director Tom Blessington werden zum 1. Oktober 2017 neue Co-Presidents bei W + K. Blessington hatte die Agentur im Sommer 2017 verlassen und was als Vice President of Brand, Media und Experience zu Video-Plattform Youtube gewechselt. Die beiden werden zudem also Chief Operating Officer (COO) und Chief Creative Officer (CCO) agieren.







Daraus resuliterend werden Co-CCO Susan Hoffamn und President Dave Luhr neue Chairman zusammen mit Gründer Dan Wieden. Neil Christie, Chief Operating Officer, übernimmt die Position des CEO in London zusammen mit Helen Andrews, Iain Tait und Davidson, alle Managing Directors am gleichen Standort. Diese Umstrukurtierung ist die größte seit Sommer 2016, als Wieden + Kennedy 15 neue Köpfe als Partner in seinem globalen Network begrüßte.







DeCourcy kam 2014 zu W + K und wurde 15 Monate später Partner. Bevor Blessingtong zu YouTube ging, war er 27 Jahre für die unabhänige Agentur tätig- davon elf Jahre als Managing Director im Portland-Office. Luhr kam 1986 als Account Director für Nike zu Wieden + Kennedy und wurde schließlich einer der ersten Partner im Portland-Büro. Susan Hoffman war die achte Mitarbeiterin in der Agentur und kann auf 35 Jahre bei W + K zurückblicken. Sie war maßgeblich am Start und der Weiterentwicklung von Büros von London bis Delhi verantwortlich.