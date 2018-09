%%%iCrossing holt Martina Suess als Global Head of Marketing & Communications%%%

Die global aktive Digital-Marketing-Agentur-Gruppe iCrossing hat Martina Suess als neue Global Head of Marketing & Communications engagiert. Sie kommt von der WPP-Tochter Wunderman, wo sie als Vice President of Global Corporate Communications tätig war. Davor war sie ein Regional Program-Director bei Brand Innovators.

In ihrer neuen Funktion wird sich Martina Suess um die Positionierung von iCrossing kümmern sowie für weltweite Marketing Initiativen, die interne und externe Communications, PR sowie Events verantwortlich sein. Sie wird eng mit Anne Bologna, Chief Engagement Officer, und Mike Parker, Global President, zusammenarbeiten.

Die 1998 gegründete Digital-Agentur iCrossing gehört seit 2010 zum Medien-Konzern Hearst. Die iCrossing-Gruppe ist heute mit rund 1.000 Beschäftigten weltweit an 17 Standorten präsent. Die iCrossung-Niederlassung in München ist 2008 aus der Fusion mit 3GNet, einem Spezialisten für performantes Online-Marketing, entstanden. Geführt wird das Team in der Isar-Metropole von Managing Director Dirk Thum. Auf der Kundeliste stehen Namen wie ARAG, AXA, bonprix, ERGODirekt, ESPRIT, hp, LEGO, Santander sowie Thomas Sabo.