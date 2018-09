%%%Ogilvy Frankfurt verstärkt sich mit David-Kreativen%%%



Guillermo Aliaga Pueyrredon und Tomás O’Gorman (v.l.) wechseln von David Miami zu Ogilvy Frankfurt (Foto: Ogilvy)

Das Frankfurter Büro von Ogilvy erweitert sein Team mit zwei internationalen Kreativen: Tomás O’Gorman, 35, und Guillermo Aliaga Pueyrredon, 33, heuern als Senior Copy Writer beziehungsweise Senior Art Director an. Von Frankfurt aus werden O’Gorman und Aliaga Pueyrredon standortübergreifend tätig sein und Kunden wie Coca-Cola, die Deutsche Bahn, Huawei, KFC, IBM und o2 betreuen. Das Duo kommt von der Ogilvy-Tochteragentur David Miami.

O’Gorman und Aliaga Pueyrredon haben gemeinsam seit 2011 bei McCann, Don Agency und David für Kunden wie Burger King, Powerade, Shell und Staples gearbeitet. Zudem haben sie zahlreiche nationale und internationale Awards gewonnen wie den Ojo de Iberoamérica, den Argentina Creative Circle sowie mehrere Effies und Cannes-Löwen. Darunter dieses Jahr bei David Miami einen Löwen in Cannes für ihre 'Emoji Whopper'-Idee für Burger King.

"Michael Conrad, Corinna Falusi, Sabina Hesse, Irene Kugelmann, Felix Richter und Alexander Nowak … – die Liste deutscher Kreativ- Exportschlager ist lang", so Björn Bremer, Chief Creative Officer von Ogilvy. "Ein Kreativ-Import dagegen ist ein Novum. So wie Robben und Ribéry den FC Bayern international zum Erfolg führten, sollen Tomás und Guillermo unsere internationalen, kreativen Ambitionen unterstreichen. David macht Arbeiten, um die sie die ganze Welt beneidet. Und wir haben eines ihrer Star-Teams für uns gewinnen können."

Ogilvy baut damit seine Kreation weiter international aus. Neben dem Australier Tom Berger, Executive Creative Director Digital in Berlin, sind O’Gorman und Aliaga Pueyrredon zwei weitere Highlights im Kreativ-Kader der Agentur. Insgesamt beschäftigt Ogilvy in Deutschland Mitarbeiter aus 22 verschiedenen Nationen an den Standorten Frankfurt, Berlin und Düsseldorf.