%%%Sören Schust ist neuer Verkaufsleiter West für radio SAW und Rockland%%%

Mit Sören Schust gibt es bei der SAR Sachsen-Anhalt Radio Marketing GmbH & Co. KG, Magdeburg, einen neuen Verkaufsleiter West für radio SAW und Rockland. Er folgt auf Ellen Richter, die nach zwölf Jahren im nationalen Vertrieb innerhalb der VMG Mediengruppe wechselte und die Leitung der Unternehmenskommunikation übernahm. Schust kam 2013 zur SAR. Er berät ab sofort alle Kunden, die Ihren Hauptsitz in den alten Bundesländern haben sowie deren Mediaagenturen.