Bauer Media Group: Neubesetzungen im Bereich Group Communications

Die Bauer Media Group, Hamburg, baut ihre neu geschaffene Abteilung Group Communications aus. Mit Wirkung zum 1. September 2018 wurde Natja Rieber, 32, zum Head of Group External Communications ernannt. Sie berichtet direkt an Arnd Wagner, Leiter Group Communications. Bevor Rieber 2016 als PR-Referentin Markenkommunikation im lokalen Kommunikationsteam zur Bauer Media Group kam, war sie mehrere Jahre als PR-Beraterin bei Edelman tätig.

Bereits zum 15. August 2018 stieß Tina Gräf, 43, als Head of Group Internal Communications zur Bauer Media Group. Auch sie berichtet direkt an Arnd Wagner. Gräf kommt vom Beraternetzwerk SENCOj Consulting. Sie leitete zuvor unter anderem die Interne Kommunikation bei Talanx Deutschland in Köln und beriet DAX- und Familienunternehmen rund um deren interne Kommunikationsstrategien.