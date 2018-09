%%%Michael Waldner soll für die Media Group Medweth einen E-Commerce-Bereich aufbauen%%%



Michael Waldner übernimmt bei der Vision Net AG die neu geschaffene Position des Director Digital & Operations (Foto: MGM)

Die Vision Net AG, die Digital-Tochter der Media Group Medweth, holt Michael Waldner, 39, als Director Digital & Operations an Bord. In der neu geschaffenen Position soll er vor allem einen E-Commerce-Bereichs aufbauen. Waldner berichtet an Frances Evans, Vorstandsmitglied der Media Group Medweth.

Der gebürtige Österreicher kommt von der Cyberday GmbH, wo er in den vergangenen sieben Jahren tätig war, zuletzt als Geschäftsführer für die Bereiche Marketing, Sales & Beratung. Davor arbeitete er bei Medicom Pharma, Goolive und der straight. GmbH.

Die Vision Net AG entwickelt, betreibt und vermarktet ein Website-Portfolio sowie in Zukunft auch E-Commerce-Angebote. (mm)