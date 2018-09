%%%DIE ZEIT: Götz Hamann wird Redaktionsleiter Digital%%%

Am 1. Oktober 2018 steigt Götz Hamann, 48, zum Redaktionsleiter digitale Ausgaben der ZEIT auf. Er verantwortet in dieser Position die Produktion und die redaktionelle Entwicklung der Apps sowie weitere digitale Entwicklungsprojekte in der ZEIT-Redaktion. Er folgt auf Dr. Christof Siemes, der seit 1. September 2018 als Textchef der ZEIT grüßt.

Götz Hamann, der in Münster studierte und anschließend ein Volontariat bei der AZ in Frankfurt absolvierte, gehörte zu den Gründungsredakteuren der 'Financial Times Deutschland'. Seit 2000 steht der gebürtige Lüdenscheider auf der Pay-roll der Verlagsgruppe Zeit in Hamburg- zunächst als Redakteur für Medien und Technologie, später als stellvertretender Leiter des Ressorts Wirtschaft. Die vergangenen drei Jahre war er als Redakteur für besondere Aufgaben für digitale Transformations- und Recherche-Projekte zuständig.

Moritz Müller-Wirth, stellvertretender Chefredakteur und Managing Editor der ZEIT: "Wir freuen uns, dass wir mit Götz Hamann einen erfahrenen Kollegen und exzellenten Journalisten für diese wichtige Position gewinnen konnten. Hamann war in den letzten Jahren gemeinsam mit seinem Kollegen Philip Faigle von ZEIT ONLINE verantwortlich für gemeinsame, sehr erfolgreiche redaktionelle Projekte von ZEIT und ZEIT ONLINE. In seiner neuen Funktion wird er unter anderem dazu beitragen, dass die digitalen Ausgaben der ZEIT, allen voran die App, journalistisch und technisch auf höchstem Niveau weiter entwickelt werden".