Die Klappe 2019: Jörg Schultheis von antoni und Florian Beisert leiten die Jury



Jörg Schultheis von antoni und der Hamburger Bewegtbild-Berater Florian Beisert (v.l.) übernehmen die kommenden drei Jahre den Vorsitz der Klappe-Jury (Foto: DMV)

Pünktlich zum nahenden Ausschreibungsbeginn des Nachwuchs-Wettbewerbs 'Die Große Klappe' am 1. Oktober 2018, hat der Profi-Bewegtbild-Award im DACH-Raum Die Klappe zwei neue Jury-Vorsitzende für drei Jahre gewählt: Von 2019 bis 2021 zeichnen Jörg Schultheis, Geschäftsführer der Berliner Kreativ-Agentur antoni, als neuer Jurypräsident und Florian Beisert, Hamburger Bewegtbild-Berater und ehemalige geschäftsführende Gesellschafter von Markenfilm, als Co-Präsident verantwortlich. Die vergangenen drei Jahre hatten Preethi Mariappan, CCO SapientRazorfish, und Christian Rätsch, CEO Saatchi & Saatchi Deutschland, diese Funktion inne.

In den vergangenen 39 Jahren hat sich Die Klappe zu einem der wichtigsten deutschen Bewegtbild-Awards und zu einer Institution etabliert. Um mehr in Richtung Innovation zu gehen und somit auch jüngere Kreative anzusprechen, ist der Anspruch des neuen Jurypräsidenten eine deutliche Modernisierung: "Der Bewegtbildmarkt durchlebt einen konsequenten Wandel. Bedürfnisse unserer Kunden verändern sich, gleichzeitig halten neue Technologien Einzug. Daraus erwachsen neue Produkte, Kanäle und Formate, die zwangsläufig Einfluss auf die Kategorien haben müssen. Diesem Wandel sind wir gerecht geworden und haben die Kategorien neu definiert", so Jörg Schultheis. "Gleichzeitig haben wir die Einreichungsbedingungen überarbeitet. Es können beispielsweise Arbeiten nicht mehr beliebig oft zum Wettbewerb eingereicht werden." Florian Beisert ergänzt: "Durch den Wandel im Markt verändern sich die Player. In der Konsequenz heißt das für uns, die Zusammensetzung der Jury zu überdenken um auch hier dieser Entwicklung gerecht zu werden. Wir zielen auf ein Halten des hohen Niveaus bei den Einreichungen und Auszeichnungen, aber auch auf eine deutliche Diversifikation."

Der aktuelle Relaunch der Klappe spiegelt sich auch in der diesjährigen Kampagne wider, die aus dem Hause antoni stammt. Die Berliner Kreativen haben der Kampagne einen neuen Look verliehen und ironische Motive umgesetzt, die sich in der Ansprache vor allem an das junge Publikum wenden. Die komplette Produktion wurde in-house realisiert. Verantwortlich für die Klappe-Kampagne 2019 sind bei antoni Marcell Francke (ECD), Christian Kies, Christopher Hoene (beide CDs), Dustin Przibilla, Antonio Afonso, Johanna Jaskowska, Tim Grötzinger (alle ADs) sowie Leo Struck und Luca Häussler (beide Copywriter).