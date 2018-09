%%%Omnicom Media Group holt CEO of Investment von WPP%%%

Die Omnicom Media Group (OMG) engagiert Johan Boserup als CEO of Global Investment. Boserup kommt von Konkurrenz-Holding WPP, wo er sechs Jahre lang als CEO of GroupM Trading tätig war und die Buying Operations der Media-Agenturen im WPP-Network verantwortete sowie die Entwicklung eines neuen Media Buying Modells vorantrieb.





Für Boserup ist der Wechsel zu Omnicom eine Rückkehr, von 1995 bis 2012 arbeitete er bereits für die Omnicom-Tochter OMG und managte das Media-Buying-Portfolio der Agenturen im OMG-Network. Als CEO of Global Investment wird er für Media Buying, Publisher Trading und Relationships sowie weltweite Media Partnerships verantwortlich sein. Boserup übernimmt die Aufgaben von Barry Cupples. Der Däne war zudem zehn Jahre lang für Trading & Digital Media in Dänemark sowie Skandinavien für OMG verantwortlich und wurde 2005 European Director of Trading & Accountability. Drei Jahre später führte er diesen Bereich global.







Offiziell übernimmt Boserup seinen neuen Job Anfang 2019. Er wird von Londoner aus für die Omnicom Media Group alle weltweiten Geschäfte im Bereich Investement/Media Buying managen.