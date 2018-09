%%%Stefan Uhl wird Deutschland-GF bei Carat %%%

Carat-CEO Klaus Nadler kann sein Management mit einer hochkarätigen Neuzugang verstärken: Am 15. Oktober steigt Stefan Uhl als Geschäftsführer Carat Deutschland bei der Dentsu Aegis-Tochter ein. Der langjährige Mindshare-Manager - zuletzt in CEO-Position - ist seit April frei, er hatte die Group M-Agentur nach einem kurzen Intermezzo überraschend verlassen. Uhl bringt langjährige Führungs- Kunden, und Beratungserfahrung in der Medien- und Kommunikationsbranche mit. Sowohl bei Mindshare als auch von 2013 bis 2017 als CEO bei Starcom konnte er auf nationaler wie internationaler Ebene zahlreiche Neukundengewinne verbuchen.

Der bisherige Managing Director Carat Deuschland, Jens Erichsen, übernimmt eine neue Rolle und wird bundesweit als Geschäftsführer das Key Account Management verantworten. "Der Werbemarkt wird durch Fragmentierung und sich ändernde Mediennutzung komplexer und herausfordernder. Das birgt Chancen und Risiken für unsere Kunden. Mit einer stärkeren Fokussierung auf unser Beratungsangebot wollen wir dieser Entwicklung begegnen", so Erichsen.

Mit dem Umbau des Managements will Klaus Nadler, CEO Carat Gruppe Deutschland, die Beratungskompenz der Agenturmarke stärken. "Ich freue mich sehr, dass wir Stefan Uhl für das Carat Network gewinnen konnten und dass Jens Erichsen als erfahrenen Beratungsgeschäftsführer dadurch den wichtigen Bereich des Key Accountings übernehmen kann", sagt Klaus Nadler. "Mit Stefan Uhl verbinden wir gleichzeitig eine markenorientierte Denkweise, zu 100% kundenzentrierte Beratungsphilosophie und ausgeprägte Expertise in unternehmerischen Veränderungsprozessen. Vor allem ist er auch menschlich genau der Richtige für unser Team und um Carat entsprechend auszurichten.“