%%%Fraser holt Fernando Barbella als ECD%%%

Fraser-Geschäftsführer Benjamin Baumann baut die Mannschaft seiner frisch gegründeten Agentur mit internationalem Top-Personal weiter auf: Aus London kommt Fernando Barbella zuvor Executive Creative Director bei SevenC3 in London. Der 44-Jährige leitet ab sofort als Executive Creative Director die gesamte Kreation der international ausgerichteten Agentur.

Vor seinem Engagement bei SevenC3 war der gebürtige Argentinier drei Jahre in der britischen Hauptstadt als Global Creative Director bei J. Walter Thompson unter Vertrag und kreierte u.a. internationale Kampagnen für Microsoft und Nestlé. Eine weitere Station war DDB in Spanien; die Agentur gewann unter seiner Führung zwei globale Audi-Etats.

Barbellas Arbeiten wurden mit zahlreichen Preisen dekoriert, u.a. bei den London International Awards, den Cannes Lions, New York Festivals, The One Show und Effie Awards, um nur die wichtigsten zu nennen. Er saß in vielen Jurys und ist Autor mehrerer Fachbücher.

Anfang September 2018 hat der ehemalige C3-Manager Baumann in Berlin zusammen mit Ex-Kollegen von C3 und antoni an den Start gebraucht.