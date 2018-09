%%%Publicis Media Commerce mit neuem globalen Leadership-Team%%%

Im März 2018 startete Publicis Media die weltweit tätige Commerce-Einheit für Commerce-Strategie, -Media und Marketplace Investment sowie Content und Merchandising. Nun bekommt die Commerce-Einheit ein neues Leadership-Team für die Regionen Amerika, die Asien-Pazifik (APAC) sowie Europa, den Mittleren Osten und Afrika (EMEA). Jonathan Lewis-Jones, weltweiter Commerce Director bei Publicis-Tochter Starcom, wird Regional Practice Lead für EMEA. Amy Lanzi und Samrat Sengupta kommen neu zu Publicis als Practice Lead für Amerika bzw. APAC.





In seiner Rolle als Global Commerce Director bei Starcom war Jonathan Lewis-Jones maßgeblich an der Entwicklung des Commerce-Bereiches der Agentur beteilgt. Er arbeitete mit Kunden wie P&G und Samsung. Amy Lanzi kommt von Omnicom-Agentur TPN, einer Retail-Marketing-Agentur, wo sie das New Yorker Office leitete. Samrat Sengupta bringt vielfältige Erfahrungen in E-Commerce mit - als Leiter für Rocket Internet in Asien und Afrika, Tokopedia, dem größten online Marketplace in Indonesien und Shopee, dem größten E-Retailer in Singapur. Als Leiter der APAC-Region wird er zudem eng mit der Publicis Media Data Science-Einheit zusammen arbeiten und im direkten Austausch mit Navaneeta Das, Head of Product & Client Development, Publicis Media, stehen. Alle drei Regional-Chefs werden mit Ali Nehme, Global Practice Lead, Commerce Publicis Media, zusammen arbeiten.







Die Commerce-Einheit von Publicis Media arbeitet mit allen Agentur-Marken wie Starcom, Zenith, Digitas, Spark Foundry, Blue 449 und Performics zusammen.