%%%Under Armour holt Fashion-Veteran als neuen CMO %%%



Der amerikanische Sportartikel-Hersteller Under Armour engagiert Alessandro de Pestel also neuen Chief Marketing Officer (CMO) - knapp zwei Monate zuvor hatte Adrienne Lofton , ehemalige Senior Vice President of Brand Management bei Under Armour, das Unternehmen in Richtung Nike verlassen.





De Pestel war zuletzt als CMO der Bekleidungsmarke Tommy Hilfiger aktiv. Der Italiener war fast zehn Jahre für das Unternehmen in verschiedenen Marketing-, Kommunikations- und Consumer Insights-Positionen tätig. Davor war de Pestel International Communications Director für Christian Dior Parfums in Paris und Vice President für Global Marketing bei Omega Uhren in der Schweiz. Alessandro de Pestel folgt auf Andrew Donkin, einst CMO von Under Armour, der das Haus nach nur 15 Monaten im November 2017 verließ.