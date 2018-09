%%%Grey mit neuem Management und frischer New Business-Spitze %%%

Grey Düsseldorf steht ab sofort unter einem neuen Management: Die WPP-Tochter hat auf Betreiben von CEO Dickjan Poppema und mit Unterstützung der europäischen Grey-Zentrale in London einen Managementwechsel vorbereitet. Poppema hatte im Sommer 2018 angegeben, die Agentur Mitte des kommenden Jahres verlassen zu wollen. Für den Managementwechsel befördert Grey den bisherigen Head of Projectmanagement Digital Daniel Sebastian zum Chief Operating Officer. Er folgt damit auf Jochen Fischer, der die Agentur bereits im vergangenen Jahr verließ. Neu an Bord kommt außerdem Britta Flaitz als New Business Director. Sie übernimmt Michael Rewigs Aufgaben im Neugeschäft. Der CMO hatte diesen Part nach Christoph Pietschs Weggang übernommen. Rewig wird Ende des Jahres seinen Posten räumen.

Das neuformierte Management Kernteam der Hauptagentur Grey Düsseldorf GmbH besteht zukünftig aus Fabian Kirner (Chief Creative Officer), Kim Florio (Chief Strategy Officer), Stephanie Franke (Head of HR) und den beiden neuen Management Team Mitgliedern Dirk Lapaz (Chief Financial Officer) und Daniel Sebastian (Chief Operating Officer). Peter Dräger (Managing Director Grey Shopper), Rüdiger Goetz (Managing Director Kreation KW43) und André Schieck (Chief Digital Officer und Managing Director Grey Adventures) komplettieren das Team.

Daniel Sebastian wird als Chief Operating Officer die Umsetzung der neuen Unternehmensstrategie in der Operative verantworten, während sich Dirk Lapaz sich als Chief Financial Officer um das Thema Finanzen, Verträge und Reporting kümmert. Der Kern der neuen Ausrichtung der Agentur ist das Thema Brand Experience, welches die Wurzeln von Grey als "strategische Markenführungsagentur" in das Jahr 2020 übersetzt.

"Daniel Sebastian ist als digital native mit seiner intensiven Projektmanagement-Erfahrung wie kein anderer geeignet, diesen Prozess in den kommenden Monaten zu gestalten und voranzutreiben. Er kennt das Thema Brand Experience aus dem Eff-Eff, weiß worauf es ankommt und wird die Agentur mit seinen vielen Talenten, Produkten und Services richtig positionieren", sagt Dickjan Poppema, CEO Grey Deutschland.