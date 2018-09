%%%Daimler: Ola Källenius folgt auf Dieter Zetsche %%%



Der künftige Daimler-Chef Ola Källenius ist ein gebürtiger Schwede (Foto: Daimler)

Dieter Zetsche, langjähriges Vorstandsmitglied und Vorstandsvorsitzender der Daimler AG, gibt die Konzernleitung 2019 an Ola Källenius, der als künftiger Vorsitzender des Vorstands und Leiter des Geschäftsfelds Mercedes-Benz Cars für eine Amtszeit von fünf Jahren bestellt werden soll. Zetsche will sein Vorstandsmandat zum Ende der Hauptversammlung im Mai 2019 niederlegen. Nach einer zweijährigen Cooling-off-Periode soll er dann im Aufsichtsrat der Daimler AG die Nachfolge von Manfred Bischoff antreten, dessen Mandat als Vorsitzender des Aufsichtsrats 2021 endet.

Källenius ist seit Januar 2015 Vorstandsmitglied der Daimler AG und seit Januar 2017 Mitglied des Vorstands für Konzernforschung und Mercedes-Benz Cars Entwicklung. Als Nachfolger von Källenius soll dieses Vorstandsressort künftig Markus Schäfer übernehmen. Schäfer ist seit Januar 2014 Bereichsvorstand Mercedes-Benz Cars ernannt und seitdem für Produktion und Supply Chain Management zuständig.

Dieter Zetsche: "Ola Källenius hat sich in vielfältigen Funktionen bei Daimler nicht nur meine Wertschätzung verdient, sondern auch die Anerkennung der Kolleginnen und Kollegen verschiedenster Bereiche. Gleichzeitig bringt er eine wertvolle internationale Perspektive mit."

Der gebürtige Schwede Källenius begann seine Karriere bei der ehemaligen Daimler-Benz AG 1993 in der internationalen Nachwuchsgruppe und bekleidete seitdem verschiedene Führungspositionen, u.a. auch in den USA udn Großbritannien. Seit Oktober 2013 war er als Mitglied des Bereichsvorstandes Mercedes-Benz Cars zuständig für Vertrieb und war dabei auch an der Neuvergabe des Mercedes-Werbeetats an Antoni involviert.