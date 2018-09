%%%cyperfection holt Katja Kießler-Funken als Managing Director ins Berliner Büro%%%

Die Strategin Katja Kießler-Funken, die seit 2015 das Headquarter der Hirschen-Tochter ressourcenmangel geleitet hatte, wechselt zur ortsansässigen Digitalagentur cyperfection. Hier führt sie als Managing Director das Anfang 2017 eröffnete Berliner Büro, soll das Neukundengeschäft vorantreiben und standortübergreifend Strategien für alle cyperfection-Kunden entwickeln und realisieren.

Mit dem Neuzugang will cyperfection die Kompetenz im Bereich ‚Digitale Kommunikationsstrategie‘ ausbauen. Kießler-Funken Sie berichtet an Sven Korhummel, den geschäftsführenden Gesellschafter der inhabergeführten Agentur, sowie an David Link, Geschäftsleitung Creative & Beratung.



Bei ressourcenmangel hatte Kießler-Funken u.a. den Medienkonzern Bertelsmann, den VDI-Versicherungsdienst oder den Energieversorger Dena sowie verschiedene Ministerien und Institutionen betreut, darunter das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft und den Deutschen Akademischen Austauschdienst (DAAD). Zuvor war sie ebenfalls in Berlin für die Agentur C3 Creative Code and Content in Account Director-Position für Kunden aus der Automobil-Branche wie Audi oder VW aktiv. Kießler-Funken ist international erfahren; in Shanghai hat sie sechs Jahre lang u.a. für Wunderman und Continental gearbeitet.

cyperfection beschäftigt aktuell an den beiden Standorten Ludwigshafen und Berlin 45 Mitarbeiter. Zu den Kunden gehören Roche, Merck, Fuchs Petrolub und Philips.