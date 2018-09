%%%Super RTL: Programmdirektor Carsten Göttel hat das Haus verlassen%%%

Carsten Göttel ist nicht mehr Programmdirektor beim Kindersender Super RTL in Köln, er hat das aus bereits verlassen. Nach über 20 Jahren haben sich die Wege getrennt. Der gebürtige Duisburger (3. Okt. 1964) ist seit Mai 2005 Programmdirektor und Mitglied der Geschäftsleitung. Göttel, der in Essen Kommunikationswissenschaften, Politik und Philosophie studierte, begann seinen Berufsweg 1990 als Trainee bei der PR-Agentur ABC Eurocom. Über Stationen als Sendeleiter bei RTL2 und Programmplaner bei Vox kam er 1994 zu Super RTL und stieg bereits 2005 zum Leiter Programmplanung & Entwicklung auf. Was der Programm-Experte künftig macht, ist nicht bekannt.

"Carsten Göttel hat die Entwicklung unseres Unternehmens zur Kinderunterhaltungsmarke Nummer eins von Anfang an begleitet und in seiner Rolle als Programmdirektor maßgeblich mit gesteuert. Der Erfolg der unangefochtenen Marktführerschaft in der Kinder-Zielgruppe im linearen TV ist in Zeiten voranschreitender Fragmentierung nicht hoch genug einzustufen", bedankt sich Super RTL-Geschäftsführer Claude Schmit. "Wir bedauern sehr, dass Carsten das Unternehmen verlässt und wünschen ihm für seine berufliche wie private Zukunft alles Gute."