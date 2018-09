%%%Karsten Simon wird neuer Geschäftsführer der hr werbung%%%

Der Aufsichtsrat der hr werbung gmbh hat in seiner gestrigen Sitzung Karsten Simon zum neuen Geschäftsführer benannt. Simon folgt bei der Werbetochter des Hessischen Rundfunks (hr), Frankfurt am Main, am 1. Januar 2019 auf Bernhard Cromm, der zum Jahresende nach 37 Jahren im HR in den Ruhestand geht. Seit 2012 ist Simon beim Hessischen Rundfunk bereits Bereichsleiter Finanzverwaltung/Finanzmanagement. Zudem fungiert er als kaufmännischer Geschäftsführer der hr-Senderservice GmbH und Prokurist der hr werbung gmbh. Zu seinen Aufgaben gehört unter anderem die ständige Vertretung des Geschäftsführers der hr werbung.