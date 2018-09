%%%Snapchat: Vice President Communcations verlässt das Haus%%%

Mary Ritti, Vice President für Communications des Instant-Messangers Snapchat, nimmt ihren Hut. Ritti hat sechs Jahre lang für die Marke mit dem Geist gearbeitet. In einer E-Mail an alle Mitarbeiter von Snapchat gab sie bekannt, dass sie einen tiefen Atemzug nehmen und sehen wolle, was sonst so über sie herum passiert. In der gleichen E-Mail schrieb sie, dass sie ihre Zeit bei Snapchat genossen habe und stolz auf das Produkt und das Unternehmen ist. Ritti wird bis Ende 2018 bei dem Instant-Messanger bleiben - bis dahin soll ein Nachfolger gefunden werden.







Anfang dieser Woche korrigierte eMarketer seine Prognose für die Werbe-Erlöse von Snapchat in 2018 für den US-Markt deutlich nach unten. Jetzt rechnen die eMarketer-Experten mit Werbe-Einnahmen in Höhe von 662,1 Millionen Dollar, im März lag ihre Schätzung noch bei 1,03 Milliarden Dollar.







Auch beim Snapchat-Konkurrenten, der Facebook-Tochter Instagram, verabschieden sich zwei Top-Manager: Die beiden Co-Gründer Kevin Systrom und Mike Krieger haben ihren Ausstieg verkündet. Facebook hatte Instagram im April 2012 für eine Millarde US-Dollar gekauft.