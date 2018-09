%%%Plan.Net erweitert das Team in Berlin %%%



Michael Sodar wird neuer General Manager bei Plan.Net in Berlin (Foto: Serviceplan)

Die Serviceplan-Tochter Plan.Net engagiert Michael Sodar als General Manager für das Team am Standort Berlin und baut damit den Bereich Digital Corporate & Public Campaigning im Haus der Kommunikation Berlin aus. "Mit Michael Sodar haben wir einen hervorragenden Berlin-Kenner und erfahrenen digitalen Kommunikationsexperten gewonnen, der mehr als 15 Jahre Berufserfahrung in der Kommunikationsbranche mitbringt, sowohl auf Agentur- als auch auf Kundenseite", erklärt Klaus Schwab, Geschäftsführer und Partner der Plan.Net Gruppe.



Benedikt Göttert, Standortleiter des Hauses der Kommunikation Berlin: "Michael Sodar passt mit seinem Profil perfekt ins Berliner HdK. Mit ihm gewinnen wir einen Spezialisten, der uns auch im politischen Bereich einen direkten Zugriff auf die Expertise und Ressourcen der Plan.Net Gruppe ermöglicht."





Sodar war zuletzt drei Jahre als Leiter Marketing und Kommunikation der Artprojekt-Unternehmensgruppe in Berlin tätig. Davor arbeitete er mehr als vier Jahre für Aperto, wo er Geschäftsführer und Mitglied des Management Boards war. Weiter Stops in Berlin waren die Berliner Partner GmbH, Scholz & Friends, Media Company sowie die Havas-Tochter Euro RSCG. Der 47-jährige gilt als Experte im Bereich Corporate Communications und Public Campaigning für Unternehmen, Ministerien, Verbände und NGOs.







"In Berlin geht es mehr denn je um die Frage: Mit welchen neuen Methoden und Strategien können sich Ministerien und Verbände erfolgreich durch die digitale Transformation navigieren und damit zukunftsfähig aufstellen?", so Michael Sodar, General Manager Plan.Net Berlin. "Ich freue mich deshalb sehr auf die Möglichkeit, gemeinsam mit den unterschiedlichen Disziplinen im HdK wie auch den Spezialisten der Plan.Net Gruppe diesen Wandel in Berlin zu begleiten und beratend tätig zu sein."