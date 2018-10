%%%Ritter Sport: Marketing-GF Jürgen Herrmann muss gehen %%%



Jürgen Herrmann war seit 2000 für 'Ritter Sport' tätig (Foto: Alfred Ritter)

Überraschung bei der Alfred Ritter GmbH & Co. KG, Waldenbuch: Der langjährige Marketing-Geschäftsführer Jürgen Herrmann muss den Schokoladen-Hersteller verlassen, ebenso Olaf Wilcke, Geschäftsführer Vertrieb International. Hintergrund der Neustrukturierung: Der Beirat als das strategische Leitungsgremium des Familienunternehmens will die "Geschäftsführungsstruktur an die sich international verändernden Marktgegebenheiten" anpassen. Die Neustrukturierung sei vor allem vor dem Hintergrund der fortschreitenden Internationalisierung zu sehen: Nahezu die Hälfte seines Umsatzes erzielt der 'Ritter Sport'-Hersteller inzwischen im Ausland. In vielen Ländern erfolge die Marktbearbeitung bereits über Tochtergesellschaften vor Ort.

Im Zuge dieses Wandels ist nun kein Platz mehr in der Firmenleitung für Herrmann und Wilcke, die allerdings immerhin mit warmen Worten verabschiedet werden: "Gesellschafter, Geschäftsleitung, Mitarbeiter und auch ich ganz persönlich sind Jürgen Herrmann und Olaf Wilcke zu großem Dank verpflichtet. Sie haben entscheidend zum Erfolg des Unternehmens beigetragen und die Marke nachhaltig geprägt", betont Alfred T. Ritter, Vorsitzender des Beirates.

Das 1912 gegründete schwäbische Familienunternehmen Alfred Ritter beschäftigt rund 1.500 Mitarbeiter und erzielte 2017 einen Umsatz von 482 Millionen Euro. Stammagentur ist seit 2009 Kolle Rebbe, Hamburg.